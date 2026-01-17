Haardonaties stromen binnen voor slachtoffers Crans-Montana

CRANS-MONTANA (ANP) - Na de brand in Crans-Montana zamelen kapsalons in Frankrijk en andere Europese landen haar in voor pruiken voor de gewonden, schrijft de Franse zender BFMTV. Op nieuwjaarsnacht brak er brand uit in een café waar veel jongeren waren. Hierbij vielen 40 doden en raakten 116 mensen gewond.

Cindy Blanc, een lokale Zwitserse pruikenmaakster, zit achter het initiatief. "Het is ons dorp, dit zijn jonge mensen uit de buurt", zegt ze tegen BFMTV. Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel slachtoffers brandwonden hebben opgelopen aan hun hoofdhuid, maar het is volgens Blanc belangrijk om vooruit te plannen: "Door nu al te beginnen, hebben deze mensen een ruime keuze wanneer ze een pruik nodig hebben". Het maken van zo'n haarstuk kost zes tot acht maanden.

De afgelopen week kreeg Blanc al dozen vol haar opgestuurd van kappers en particulieren uit Zwitserland, Frankrijk, België en Italië. Als er haar overblijft, wordt dit volgens de pruikenmaakster gebruikt voor mensen met kanker. "We gaan het natuurlijk niet weggooien."