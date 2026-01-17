Meisjes vaker betrokken bij vechtpartijen: "Heftiger geweld dan bij jongens"

Geweld
onder jongeren leek lange tijd vooral een jongensprobleem, maar dat beeld klopt niet meer. Steeds meer meiden raken betrokken bij ruzies die uitlopen op vechtpartijen, meldt RTL Nieuws. Dat geweld is vaak harder en blijft langer doorsudderen dan bij jongens. "En dat zijn alleen de bekende gevallen", zegt criminoloog Shanna Mehlbaum. "Veel geweld onder meiden blijft buiten zicht."
Terwijl het geweld
onder jongeren de laatste jaren in het algemeen afneemt, gaat het bij meiden juist de andere kant op. In 2024 waren 740 meisjes
van 12 tot 18 jaar betrokken bij geweldsmisdrijven, tegen 640 een jaar eerder en 560 in 2020, blijkt uit cijfers van het CBS.
Volgens Mehlbaum gaat het vaak om groepsmishandelingen waarbij meisjes
andere meisjes aanvallen.