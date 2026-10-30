Haaretz: politie vindt geen bewijs omkoping verkiezingen Israël

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische politie heeft geen bewijs gevonden dat drie gearresteerde mannen van de Arabische partij Ra'am kiezers wilden omkopen, meldt de Israëlische krant Haaretz. Naar verwachting zullen de drie vrijgelaten worden door de politie.

De drie mannen werden dinsdag op verkiezingsdag gearresteerd op verdenking van het omkopen van kiezers om op hun partij te stemmen. Het kantoor van Israëlische president Benjamin Netanyahu zou de klacht hebben ingediend, waarna de arrestaties zijn verricht.

De politie meldde dinsdag dat ze invallen had gedaan in de woningen van de activisten en geld had aangetroffen naast stembiljetten. Netanyahu zei na deze verklaring dat de Ra'am-aanhangers de verkiezingen wilden "stelen".

Een hoge opsporingsfunctionaris zegt tegen Haaretz dat "de oorsprong van de zaak is te vinden bij het kantoor van de premier" en dat het incident werd "misbruikt voor valse verkiezingspropaganda".