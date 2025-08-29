Hackers Clinical Diagnostics konden bij gegevens 850.000 mensen

RIJSWIJK (ANP) - De cybercriminelen die hebben ingebroken bij laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk hadden daar toegang tot de gegevens van ongeveer 850.000 patiënten. Na onderzoek concludeert het lab dat "met hoge mate van zekerheid".

Bevolkingsonderzoek Nederland, een van de opdrachtgevers van het lab, meldde vrijdag dat zeker 715.000 vrouwen zijn getroffen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Clinical Diagnostics werkte ook voor andere organisaties.

De hackers kregen onder meer namen, geslachtsaanduidingen, geboortedata, adressen, testuitslagen en burgerservicenummers in handen.