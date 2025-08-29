Franse vakbonden houden protestdag met stakingen op 18 september

PARIJS (ANP/RTR) - Franse vakbonden houden op donderdag 18 september een protestdag tegen de fiscale plannen van de Franse regering. Dit heeft de leider van de grootste vakbond in Frankrijk vrijdag aangekondigd na overleg tussen acht grote bonden. Volgens haar worden die dag stakingen en demonstraties gehouden.

De vakbonden willen voorkomen dat de bezuinigingsplannen voor 2026 worden aangenomen. Frankrijk moet volgens de begroting ruim 40 miljard euro bezuinigen. De Franse premier François Bayrou wil dat onder meer doen door twee nationale feestdagen te schrappen en uitgaven voor sociale voorzieningen te bevriezen. "De gruwel die de ontwerpbegroting is, moet worden geschrapt", zei de vakbondsleider tegen journalisten.

Op maandag 8 september vindt in het parlement een vertrouwensstemming plaats, waarin Bayrou steun vraagt voor de plannen. Die stemming dreigt hij te verliezen. Het blok van Bayrou en president Emmanuel Macron heeft geen meerderheid en de oppositie is tegen de voorgestelde bezuinigingen. Het bedrijfsleven heeft gewaarschuwd dat de politieke crisis grote risico's met zich meebrengt voor de Franse economie.

Taxichauffeurs

Verschillende groepen hebben via sociale media opgeroepen tot een reeks stakingen en protesten op woensdag 10 september. Naar verwachting leggen taxichauffeurs enkele dagen daarvoor al het werk neer.

Donderdag werd bekend dat Franse luchtverkeersleiders ook willen staken op 18 september, voor betere lonen en arbeidsomstandigheden. Een eerdere staking in juli aan het begin van de zomervakantie zorgde ervoor dat veel vluchten werden geannuleerd. Honderdduizenden passagiers werden daardoor geraakt.