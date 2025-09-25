Half jaar cel geëist tegen eerste verdachte rellen jeugdgroepen

HAARLEM (ANP) - Tegen de 20-jarige man uit Heemskerk die eerder deze maand is aangehouden na een conflict tussen twee rivaliserende groepen jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Haarlem, is donderdag een celstraf geëist van een half jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Dillian B. moest zich als eerste van in totaal acht verdachten voor de rechter verantwoorden. De politierechter in Haarlem doet later donderdag uitspraak.

B. wordt onder meer verdacht van (poging tot) bedreiging op sociale media. Ook zou hij een wapen, een soort zelfgebouwd explosief, in zijn bezit hebben gehad. De man ontkent de bedreigingen. Volgens hem hadden andere mensen toegang tot zijn telefoon, mogelijk zouden zij de berichten hebben geplaatst.

Online gingen medio september beelden rond van een mishandeling, met AI gemaakte beelden van een ontploffing van een school en dreigingen van een schietpartij. Enkele scholen besloten daarop uit voorzorg de deuren te sluiten. Ook kwam er een noodbevel.