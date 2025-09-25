ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Half jaar cel geëist tegen eerste verdachte rellen jeugdgroepen

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 13:36
anp250925145 1
HAARLEM (ANP) - Tegen de 20-jarige man uit Heemskerk die eerder deze maand is aangehouden na een conflict tussen twee rivaliserende groepen jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Haarlem, is donderdag een celstraf geëist van een half jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Dillian B. moest zich als eerste van in totaal acht verdachten voor de rechter verantwoorden. De politierechter in Haarlem doet later donderdag uitspraak.
B. wordt onder meer verdacht van (poging tot) bedreiging op sociale media. Ook zou hij een wapen, een soort zelfgebouwd explosief, in zijn bezit hebben gehad. De man ontkent de bedreigingen. Volgens hem hadden andere mensen toegang tot zijn telefoon, mogelijk zouden zij de berichten hebben geplaatst.
Online gingen medio september beelden rond van een mishandeling, met AI gemaakte beelden van een ontploffing van een school en dreigingen van een schietpartij. Enkele scholen besloten daarop uit voorzorg de deuren te sluiten. Ook kwam er een noodbevel.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536980589

Veel mensen zijn het eens met de extreemrechtse terroristen

137641595_m

Doorbraak in rijstteelt kan miljoenen mensen van honger redden

ANP-437554907

Poetin gooit btw omhoog: Russen moeten kromliggen voor oorlogseconomie

generated-image (28)

De fatale fout die mannen maken op dating-apps

shutterstock_461317327

Zo herken je een prima leider: psychologie achter leiderschap

ANP-536883632

Moet je in de herfst en winter nog zonnebrand smeren?

Loading