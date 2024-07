Halsema beëdigd voor tweede termijn als Amsterdamse burgemeester

AMSTERDAM (ANP) - Femke Halsema is beëdigd voor haar tweede termijn als burgemeester van Amsterdam. Dat gebeurde donderdagmiddag tijdens de gemeenteraad.

Halsema is sinds 6 juli 2018 de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. In september liet ze weten de "prachtige stad" nog eens zes jaar te willen dienen. Dat maakte ze bekend via een "overtuigende brief", haalde Kune Burgers als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad donderdag aan. De gemeenteraad stemde eind februari in met een tweede ambtstermijn voor de nu 58-jarige Halsema (GroenLinks). De herbenoeming ging volgens Burgers "van een leien dakje, maar wat wil je ook met zo'n moedige en slimme burgemeester als wij hebben".

Ook Arthur van Dijk, commissaris van de Koning, had lovende woorden over voor Halsema. Hij noemde haar onder meer bevlogen en scherp, en prees haar vele werk dat ze verzet dat vaak buiten de schijnwerpers blijft. Van Dijk wenste Halsema succes in de komende jaren om de stad en verschillende inwoners bij elkaar te houden, ongeacht in welke wijk mensen wonen. "Houd het hoofd koel, maar het hart warm", besloot hij, waarna hij overging tot de beëdiging.