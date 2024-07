Belg Campenaerts wint achttiende etappe Tour

BARCELONNETTE (ANP) - De Belg Victor Campenaerts heeft de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit over vijf heuvels van Gap naar Barcelonnette. De 32-jarige renner van Lotto Dstny hield in de sprint zijn twee medevluchters achter zich. De Poolse oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski werd tweede, de Franse Tourdebutant Mattéo Vercher derde.

Het drietal was eerder weggereden uit een omvangrijke kopgroep. De ploeg Lotto Dstny had sinds 2019 geen rit in de Tour meer gewonnen.

Het peloton, met daarin de favorieten voor de eindzege, rijdt op grote achterstand. De renners die vooruit reden vormden geen bedreiging.

Vrijdag volgt een zware bergrit van Embrun naar Isola 2000 met onderweg twee cols van de buitencategorie en een aankomst op ruim 2000 meter na een klim van de eerste categorie. De Tour eindigt zondag.