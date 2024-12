Halsema: geen schadevergoeding geweigerde supporters Lazio

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is niet van plan compensatie te betalen voor geweigerde supporters van de Italiaanse voetbalclub Lazio. Daar had clubpresident Claudio Lotito in een boze brief om gevraagd.

In een antwoord aan Lotito schrijft Halsema dat de beslissing om geen Lazio-supporters toe te laten in de Johan Cruyff ArenA bij het duel met Ajax op 12 december, is gebaseerd op informatie die de politie heeft over die aanhang. Een deel daarvan staat bekend om het brengen van de Hitlergroet, tonen van hakenkruisen en het misbruiken van de beeltenis van Anne Frank. Vanwege het risico op dit soort "strafbare rechts-extremistische, antisemitische, racistische uitingen en ordeverstoringen" zijn de Romeinse fans niet welkom. Halsema verwijst in haar brief ook naar "de impact en ernst" van de gewelddadigheden rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv.

Lazio-supporters die al een kaartje hadden, krijgen het geld daarvoor terug. Daar zijn dus voor hen geen kosten aan verbonden, aldus Halsema. "Omdat mijn besluit is gebaseerd op een concrete angst voor verstoringen van de openbare orde als publiek van buitenaf zou worden toegelaten, zie ik geen reden om overige schade te vergoeden", schrijft de burgemeester verder. Ze gaat daarmee niet in op de eis van clubvoorzitter Lotito dat Amsterdam ook de hotelkamers zou moeten vergoeden die de supporters hadden geboekt.

Halsema zegt begrip te hebben voor eventuele teleurstelling voor de spelers en de supporters van beide clubs. Maar ze blijft vierkant achter het besluit staan, "in het belang van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanorde en schadelijke overlast voor toeschouwers en andere personen".