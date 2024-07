Halsema: geen verbod op dragen vlag Israël bij Pride Walk

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema meldt dat er geen sprake is van een verbod op het dragen van de Israëlische vlag tijdens de door Stichting Queer Amsterdam georganiseerde Pride Walk op 20 juli. "De Pride Walk is een manifestatie die onder het demonstratierecht valt. Vrijheid van demonstreren geeft echter geen recht op het opleggen van censuur aan demonstranten. Een organisatie mag mensen die willen meelopen dus niet verbieden om zich te uiten. Het is onacceptabel dat mensen die een vlag willen meedragen, dat niet zouden mogen", aldus de burgemeester.

Stichting Queer Amsterdam liet donderdag op Instagram weten dat Israëlische vlaggen niet zijn "toegestaan" bij de Pride Walk door het Amsterdamse centrum. Een woordvoerder van de stichting verwijst AT5 naar aanleiding van vragen over het vlaggenverbod naar de website, waarop staat dat "geen enkele vorm van zionisme getolereerd wordt". VVD-raadslid Daan Wijnants heeft aangegeven raadsvragen te willen stellen naar aanleiding van de oproep.

De Pride Walk is onderdeel van Pride Amsterdam, die wordt georganiseerd door Stichting Queer Amsterdam en Stichting Pride Amsterdam. Beide organisaties verzorgen een deel van het programma. Queer Amsterdam organiseert de Pride Walk, Stichting Pride Amsterdam neemt de Pride March op 27 juli voor haar rekening.