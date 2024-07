JPMorgan en Wells Fargo dalen op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - JPMorgan Chase en Wells Fargo gingen vrijdag omlaag op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten de kwartaalresultaten van de twee grote Amerikaanse banken. JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS, zag de winst en omzet in het tweede kwartaal sterker stijgen dan verwacht. De bank deed vooral goede zaken met zijn investeringsactiviteiten, maar moest wel meer geld opzij zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Ook waarschuwde topman Jamie Dimon dat de inflatie en de rentetarieven mogelijk hoger blijven dan de markt verwacht. Het aandeel werd ruim 2 procent lager gezet.

Wells Fargo, de op drie na grootste Amerikaanse bank, zag de kwartaalwinst licht dalen. De netto rente-inkomsten, ofwel het verschil tussen de rente die de bank ontvangt op leningen en de rentevergoeding op spaarrekeningen, namen echter sterker dan verwacht af. Dat komt doordat de bank meer rente moet betalen op spaarrekeningen om klanten vast te houden en bedrijven aarzelen om nieuwe leningen af te sluiten door de hogere leenkosten. De opbrengsten van de investeringstak namen wel sterk toe. Het aandeel zakte 7 procent.

Branchegenoot Citigroup, die ook met cijfers kwam, verloor 0,8 procent. Goldman Sachs, Morgan Stanley en Bank of America publiceren volgende week resultaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 39.899 punten en de brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 5592 punten. De Nasdaq steeg 0,1 procent tot 18.300 punten. De techgraadmeter zakte donderdag 2 procent doordat beleggers winst namen na de sterke stijging van veel techaandelen in de afgelopen tijd. Het was het grootste dagverlies sinds eind april. Woensdag sloot de Nasdaq nog op de hoogste stand ooit.