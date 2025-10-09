Halsema hoopt op duurzame vrede die 'rechtvaardig zal zijn'

AMSTERDAM (ANP) - Het hart van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaat uit naar Amsterdammers "die de afgelopen twee jaar in grote angst hebben geleefd over hun dierbaren in Israël en Palestina", meldt zij op sociale media in reactie op het aangekondigde akkoord tussen Israël en Hamas. "En met hen hoop ik dat de vrede zich doorzet en rechtvaardig zal zijn", aldus de burgemeester.

De overeenkomst tussen Israël en Hamas, over de eerste fase van een wapenstilstand, werd in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) aangekondigd. Het Israëlische kabinet moet er nog over stemmen.