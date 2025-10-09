ECONOMIE
Overleg Israëlisch kabinet over Gaza-deal twee uur uitgesteld

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 18:05
JERUZALEM (ANP) - Het beraad van het Israëlische kabinet over de deal met Hamas is met twee uur uitgesteld, melden Israëlische media als The Times of Israel. Volgens die nieuwssite is ook het voorafgaande overleg van het veiligheidskabinet nog niet begonnen.
Het veiligheidskabinet zou aanvankelijk samenkomen om 16.00 uur Nederlandse tijd, waarna de gehele regeringsploeg een uur later zou vergaderen. Dat kabinetsoverleg staat nu gepland voor 19.00 uur Nederlandse tijd.
Het kabinet moet instemmen met een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Afgelopen nacht sloten onderhandelaars van Hamas en Israël een akkoord over een eerste fase van een wapenstilstand. Dat kan volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu pas ingaan als het kabinet akkoord is gegaan.
