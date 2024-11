Halsema: Joodse Amsterdammers uitten kritiek en steun in gesprek

AMSTERDAM (ANP) - Joodse Amsterdammers hebben zondagmiddag in gesprek met de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) "veel verschillende emoties, vragen, zorgen en opmerkingen gedeeld, kritiek en steunbetuigingen". Dat meldde burgemeester Femke Halsema na het gesprek dat plaatsvond in het Novotel hotel, naar aanleiding van de gewelddadigheden rond het duel Ajax - Maccabi Tel Aviv.

Het was volgens de burgemeester "goed" om als driehoek aanwezig te zijn en het gesprek te voeren met "Joodse Amsterdammers na een heftige week". Hans Weijel, vicevoorzitter van het Centraal Joods Overleg, sprak van een "rumoerige" bijeenkomst, waar allerlei mensen "boosheid, verdriet, angst, maar ook steun" hebben geuit. Volgens hem is het zinvol dat mensen via dit soort samenkomsten hun emoties kunnen ventileren.

De bijeenkomst was een vervolg op een samenkomst van vorige week vrijdag in Amstelveen. Toen kon niet iedereen naar binnen, nu was er plek voor driehonderd mensen. Volgens Weijel zat de zaal "niet helemaal", maar wel "goed vol". Hij vertelt dat er ook mensen aanwezig waren die bij de vorige bijeenkomst in Amstelveen niet meer in de zaal pasten.

Halsema benadrukt "vanzelfsprekend" verder te gaan met het voeren van gesprekken met de Joodse gemeenschappen in de hoofdstad.