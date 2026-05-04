Halsema noemt bekladding monument "ongelooflijk laffe daad"

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 8:41
AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam een "ongelooflijk laffe daad" genoemd op haar sociale mediakanalen. Halsema spreekt van "vernielzucht en opzettelijke beschadiging van ons nationale monument".
De burgemeester noemt de bekladding niet alleen kwetsend voor nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar voor "alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is". Volgens haar is de gemeente met man en macht aan het werk om het monument schoon te krijgen. Ook doet de politie onderzoek.
