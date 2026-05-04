HDN: mensen vragen minder hypotheken aan door hogere rente

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 8:41
DE MEERN (ANP) - Huizenkopers en mensen die bijvoorbeeld een verbouwing willen financieren hebben afgelopen maand minder hypotheken aangevraagd, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). De gestegen hypotheekrente maakte zowel kopers als niet-kopers terughoudender.
In april werden via het platform van HDN 40.692 hypotheken aangevraagd, 11 procent minder dan in april vorig jaar. Zo goed als alle hypotheekaanvragen in Nederland verlopen volgens HDN via zijn netwerk. Het aandeel van kopers daalde iets, van 59 procent vorig jaar naar 57 procent nu.
Vooral starters sloten minder vaak een lening af voor hun huis. Zij vroegen in totaal 11.762 hypotheken aan, tegen ruim 14.000 een jaar geleden. Ook doorstromers vroegen het krediet minder vaak aan.
HDN constateerde eerder dat veel mensen in maart nog snel een nieuwe hypotheek aanvroegen, uit vrees voor hogere rentes. "Oplopende spanningen in het Midden-Oosten en daaropvolgende renteverhogingen zorgden voor een omslag", lichtte de organisatie toe.
