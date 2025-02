Halsema staat stil bij 'scherpzinnig politicus' Bolkestein

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema herinnert oud-VVD-leider Frits Bolkestein als "belangrijk en scherpzinnig politicus en een veelzijdig polemist". "Tegelijk was hij als een van de architecten van de Paarse kabinetten in de jaren negentig juist bereid om over ideologische grenzen heen te kijken."

Op Instagram staat de burgemeester dinsdag stil bij het overlijden van de VVD-voorman, die geboren en getogen was in Amsterdam. "Uit zijn Nederlandse en Europese carrière rijst het beeld van iemand die zijn maatschappelijk engagement altijd verbond aan intellectuele verdieping. Decennialang heeft Bolkestein daarmee het publieke en politieke debat gediend."

"Zijn scherpe geest zal worden gemist." En: "Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte met dit grote verlies", zo eindigt ze haar bericht.