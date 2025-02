OM vindt vrijlating Utrechtse serieverkrachter te risicovol

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie vindt het risico te groot als de 61-jarige verdachte Gerard T., bekend als de Utrechtse serieverkrachter, binnenkort vervroegd vrijkomt. T. had verwacht op 14 maart de gevangenis te kunnen verlaten en wil daarna beschermd wonen. Het OM vindt het daarvoor te vroeg en wil hem eerst plaatsen in een Forensisch Psychiatrische Kliniek met een hoog beveiligingsniveau, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Utrecht.

T. kreeg in 2017 in hoger beroep de maximumstraf van zestien jaar opgelegd voor vier gewelddadige verkrachtingen, in 1995 en in 2001 aan de oostkant van Utrecht. De verkrachtingen veroorzaakten grote onrust. T. zit sinds 2014 vast en heeft twee derde van zijn straf erop zitten, waardoor hij in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.

Het OM heeft de rechtbank gevraagd de vrijlating uit te stellen om in de tussentijd voor T. een forensische kliniek te zoeken. De officier van justitie hoopt binnen een half jaar een geschikte kliniek te kunnen vinden.

De rechtbank doet op 4 maart uitspraak.