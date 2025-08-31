Hamas bevestigt dood van militaire leider Mohammed Sinwar

GAZA-STAD (ANP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft bevestigd dat militaire leider Mohammad Sinwar is omgekomen. Israël verklaarde in mei dat Sinwar was gedood bij een Israëlische luchtaanval.

Hamas trad niet in detail over de dood van Sinwar, maar nam een foto van hem op in een publicatie over 'martelaars', waarin ook andere omgekomen leiders te zien zijn.

Mohammad Sinwar was de jongere broer van Yahya Sinwar, die het brein zou zijn geweest achter de aanvallen van 7 oktober 2023, waarbij Hamas ongeveer 1200 mensen in Israël doodde. Yahya Sinwar werd in oktober 2024 door het Israëlische leger gedood.