Hamas beweert verder te willen met proces richting vredesdeal

Hamas wil verder met het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten tot stand kwam. Een woordvoerder zegt tegen persbureau AFP dat daarvoor wel ook de steun van Israël noodzakelijk is. Die steun is er vooralsnog niet. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft hier de voorbije dagen over gesproken met zowel Hamas als Israël.

"Hamas heeft zich aan dit proces waar afspraken over zijn gemaakt verbonden", zegt woordvoerder Hazem Qassem. "Er zijn tijdspaden en procedurele stappen die nog in detail uitgewerkt moeten worden, maar eerst moet er Israëlische goedkeuring van de routekaart komen."

Zondag sprak Kushner met Hamas in Egypte. Dat is een zeldzaamheid. Een dag later had hij in Jeruzalem een gesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Die heeft eerder al gezegd dat hij het plan niet kan steunen.

Volgens het plan moet Hamas wapens inleveren, waarna Israël zich moet terugtrekken uit Gaza.