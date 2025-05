Hamas dient reactie in op Amerikaans plan voor bestand in Gaza

GAZA-STAD (ANP) - Hamas zegt een reactie te hebben ingediend bij de bemiddelaars op het Amerikaanse voorstel voor een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Het is niet bekend wat er in het antwoord staat, maar in een verklaring op Telegram verwerpt de Palestijnse beweging het plan in elk geval niet.

"Dit voorstel is gericht op een permanent staakt-het-vuren, een complete terugtrekking uit de Gazastrook en het waarborgen van de hulpstroom naar onze mensen", staat in het statement van Hamas. "Als onderdeel van de afspraak zullen tien Israëlische gevangenen en achttien lichamen worden teruggegeven, in ruil voor een afgesproken aantal Palestijnse gevangenen."

De Verenigde Staten maakten eerder bekend dat Israël al akkoord was met hun bestandsvoorstel. Volgens dat plan zou er een staakt-het-vuren komen van zestig dagen, waarin inderdaad tien gijzelaars en achttien lichamen zouden worden teruggegeven. Het aantal Palestijnse gevangenen dat vrij zou komen is nog niet bekend.