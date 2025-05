Honkballers krijgen na bijna twee jaar hun A-status terug

NIEUWEGEIN (ANP) - De honkbalinternationals krijgen de A-status terug. Dit hebben verschillende bronnen aan het ANP bevestigd. De honkballers raakten die status in september 2023 kwijt toen ze bij het EK in Tsjechië voor het eerst in 57 jaar de finale niet haalden. Nederland eindigde als derde.

Volgens sportkoepel NOC*NSF komen sporten in aanmerking voor een A-status bij een mondiale top 8-prestatie tijdens een WK, Olympische Spelen of een ander internationaal evenement dat wat betreft deelnemersveld gelijkwaardig is aan een WK.

De honkballers krijgen de A-status terug omdat ze aan een nieuwe norm voldoen. Ze moesten bij de ranking van de World Baseball Softball Confederation (WBSC) op 1 juni binnen de top 8 staan. Nederland zal op zondag op de zevende plaats staan.

Financiële ondersteuning

Het verliezen van de A-status heeft vooral gevolgen gehad voor de spelers uit de Nederlandse hoofdklasse, omdat zij daardoor geen financiële ondersteuning meer kregen. Sommigen moesten gaan werken naast het honkbal.

Er komen verschillende grote toernooien aan voor de Nederlandse honkballers. Het EK honkbal vindt dit jaar van 20 tot en met 27 september plaats in Rotterdam, Milaan en Antwerpen. In maart 2026 doet Nederland als 'Koninkrijksteam' met profspelers uit de Amerikaanse Major League mee aan de World Baseball Classic. Honkbal zal tijdens de Spelen van 2028 in Los Angeles weer olympisch zijn.