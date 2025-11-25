Hamas en Islamitische Jihad dragen lichaam gijzelaar over

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas en Islamitische Jihad hebben een overleden gijzelaar overgedragen aan het Rode Kruis, meldt de Israëlische krijgsmacht. De kist met het lichaam is onderweg naar Israëlische militairen in de Gazastrook.

Islamitische Jihad maakte maandag bekend het lichaam te hebben gevonden tijdens zoekacties, maar er werd toen nog geen overdracht gepland. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dat de groepering het vrijgeven van de lichamen vertraagde en noemde het een schending van het staakt-het-vuren.

Als het na identificatie inderdaad de stoffelijke resten van een gijzelaar zijn, betekent dit dat Hamas nog twee lichamen moet overdragen als onderdeel van de wapenstilstand.