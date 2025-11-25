ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas en Islamitische Jihad dragen lichaam gijzelaar over

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 16:18
anp251125158 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas en Islamitische Jihad hebben een overleden gijzelaar overgedragen aan het Rode Kruis, meldt de Israëlische krijgsmacht. De kist met het lichaam is onderweg naar Israëlische militairen in de Gazastrook.
Islamitische Jihad maakte maandag bekend het lichaam te hebben gevonden tijdens zoekacties, maar er werd toen nog geen overdracht gepland. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dat de groepering het vrijgeven van de lichamen vertraagde en noemde het een schending van het staakt-het-vuren.
Als het na identificatie inderdaad de stoffelijke resten van een gijzelaar zijn, betekent dit dat Hamas nog twee lichamen moet overdragen als onderdeel van de wapenstilstand.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

Loading