Hamas en Islamitische Jihad veroordelen idee verplaatsen Gazanen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Palestijnse groeperingen Hamas en Islamitische Jihad hebben het idee verworpen om de inwoners van de Gazastrook naar Arabische landen te verplaatsen. De Amerikaanse president Donald Trump kwam met die omstreden suggestie.

"Zoals het elke poging tot verdrijving en alternatieve vaderlanden door de decennia heen heeft verijdeld, zal ons volk ook dergelijke projecten verhinderen", zei een lid van het politieke bureau van Hamas.

Islamitische Jihad, na Hamas de grootste groepering in Gaza, veroordeelde het idee eveneens. Het voorstel valt volgens de groep onder "aanmoedigen tot oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid".

De ultrarechtse Israëlische minister Bezalel Smotrich heeft positief gereageerd op Trumps voorstel om de Gazastrook "op te ruimen" door de Gazaanse bevolking te verplaatsen naar Arabische landen. De Amerikaanse president zei dat dit voor de korte of lange termijn kon zijn in verband met de grote verwoestingen in Gaza.