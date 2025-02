Hamas stopt met smakeloze openbare ceremonies met dode Israëliërs

Hamas geeft donderdag de lichamen van vier overleden gijzelaars vrij, maar in tegenstelling tot de vorige overdracht van lichamen vindt er ditmaal geen openbare ceremonie plaats. Een functionaris van de Palestijnse groepering heeft gezegd dat publiek zal ontbreken.

"De overdracht zal plaatsvinden zonder publiek om te voorkomen dat de bezetter een excuus vindt voor uitstel of belemmering", zei de functionaris op voorwaarde van anonimiteit tegen persbureau AFP. De vorige overdracht van lichamen ging gepaard met veel machtsvertoon. Israël besloot dagen later, nadat ook levende gijzelaars waren vrijgelaten, de vrijlating van ongeveer zeshonderd Palestijnse gevangenen uit te stellen wegens "vernederende ceremonies". Deze Palestijnen moeten donderdag alsnog vrijkomen.

Hamas droeg vorige week donderdag voor het eerst lichamen over sinds het ingaan van het bestand in Gaza. De stoffelijke resten lagen in doodskisten op een podium. Bij dat podium hing een doek waarop de Israëlische premier Benjamin Netanyahu als vampier was afgebeeld en Israël werd met een begeleidende tekst beschuldigd van het doden van de gijzelaars door Israëlische luchtaanvallen.