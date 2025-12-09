ECONOMIE
Hamas: geen tweede fase als Israël bestand blijft schenden

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 16:19
anp091225140 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - Het bestand in Gaza kan de tweede fase niet ingaan zolang Israël het bestand blijft schenden, zegt Hamas dinsdag. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei dit weekend juist te verwachten dat de tweede fase snel kan beginnen.
Ondanks het door de VS bemiddelde bestand, dat geldt sinds 10 oktober, beschuldigen Israël en Hamas elkaar van schendingen. De partijen spraken in het akkoord onder meer af dat Israël veel meer hulp moest toelaten in Gaza. Hossam Badran, lid van het politieke bureau van Hamas, zegt dat Israël dat niet heeft gedaan en het bestand dus niet respecteert. Hij merkt ook op dat Israël volgens de afspraken de grensovergang Rafah met Egypte had moeten heropenen.
Badran roept bemiddelaars Egypte, Qatar en de VS op om de druk op Israël op te voeren om "de implementatie van de eerste fase van het bestand te voltooien".
De tweede fase van het bestand behelst onder meer de ontwapening van Hamas en de verdere terugtrekking van Israëlische strijdkrachten.
