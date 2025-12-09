VS roepen Cambodja en Thailand op gevechten te staken

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten roepen Cambodja en Thailand op om de gevechten te staken. De landen moeten terugkeren naar de afspraken die ze gemaakt hebben in oktober, zegt minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Dit conflict is een van de conflicten waar de regering van Donald Trump een einde aan gemaakt zegt te hebben.

"De Verenigde Staten zijn bezorgd over de aanhoudende gevechten en slachtoffers op verschillende locaties langs de Cambodjaans-Thaise grens", schrijft Rubio in een verklaring. "We dringen sterk aan op een onmiddellijke staking van de vijandelijkheden, bescherming van burgers en een terugkeer naar de de-escalerende maatregelen zoals die zijn vastgelegd in de Vredesakkoorden van Kuala Lumpur van 26 oktober", aldus Rubio. Die werden ondertekend in aanwezigheid van Trump.

Het gaat om een oud conflict tussen de twee landen dat geregeld oplaait. De landen beschuldigen elkaar van het schenden van de vredesafspraken.