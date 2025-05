Hamas heeft Amerikaans-Israëlische gijzelaar vrijgelaten

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Hamas heeft de Amerikaans-Israëlische gijzelaar Edan Alexander vrijgelaten, meldt persbureau Reuters. De 21-jarige man is in de Gazastrook overgedragen aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) en op weg naar Israëlisch grondgebied.

Edan Alexander diende in het Israëlische leger toen Hamas hem in oktober 2023 ontvoerde en meenam naar de Gazastrook. Hamas hoopt dat de vrijlating leidt tot een bestand of de toelating van humanitaire hulp tot Gaza. Israël blokkeert de levering van goederen ruim twee maanden. Israël heeft benadrukt dat er in ruil geen staakt-het-vuren komt en dat het land geen Palestijnse gevangenen vrijlaat. Dat gebeurde bij vorige vrijlatingen van gijzelaars wel.