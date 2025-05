Opluchting op Amsterdamse beurs, chipbedrijven hard omhoog

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op het Damrak haalden maandag opgelucht adem nadat de Verenigde Staten en China overeenkwamen om tijdelijk de importtarieven te verlagen. Door de afgenomen handelsspanningen tussen 's werelds twee grootste economieën, schoten de aandelenkoersen flink omhoog. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden tot de grote winnaars bij de hoofdfondsen, met winsten tot 7,7 procent.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde 1,8 procent hoger op 922,08 punten. Dat is het hoogste niveau in bijna anderhalve maand. De MidKap ging 0,9 procent omhoog tot 859,43 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen tot 1,3 procent. Frankfurt (plus 0,2 procent) bleef wat achter.

De VS en China hielden afgelopen weekend handelsbesprekingen in Zwitserland. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent waren die gesprekken "zeer productief." Ook volgens de Chinese vicepremier He Lifeng zijn er belangrijke stappen gezet.