Hamas meldt dood premier en familie bij Israëlische aanvallen

CAÏRO (ANP/AFP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft gemeld dat haar premier in de Gazastrook, Essam al-Daalis, onder de doden is die zijn gevallen bij de meest recente Israëlische aanvallen. Ook familieleden zijn gedood, volgens Hamas.

Anderen die zijn gedood zijn volgens de beweging de chef binnenlandse veiligheid Bahjat Abu Sultan en een topman van Binnenlandse Zaken, Mahmud Abu Watfa.

De dood van al-Daalis is bij eerdere luchtaanvallen ook weleens gemeld. Hij was sinds 2021 hoofd van het regeringscomité van Hamas voor de civiele administratie en is in die functie ook vaak regeringsleider en premier genoemd.