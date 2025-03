Schoof roept partijen op zich aan het staakt-het-vuren te houden

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof roept alle partijen op zich aan het staakt-het-vuren in Gaza te houden. In Gaza zijn meer dan 330 mensen omgekomen na luchtaanvallen van Israël. Volgens Schoof is het in het belang van de Palestijnse en Israëlische bevolking dat de afspraken worden nagekomen.

"Verontrustende en trieste berichten uit Gaza waar opnieuw heel veel dodelijke slachtoffers te betreuren zijn", schrijft de minister-president op X.

Israël begon in de nacht van maandag op dinsdag met luchtaanvallen op de Gazastrook. Het staakt-het-vuren dat sinds 19 januari van kracht was, lijkt daarmee voorbij. De Palestijnse beweging Hamas heeft gezegd het staakt-het-vuren te willen hervatten. Bij de Israëlische aanvallen is de regeringsleider van Hamas Essam al-Daalis gedood.