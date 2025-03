Hamas meldt dood woordvoerder door Israël

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Hamas-woordvoerder Abdel-Latif al-Qanoua is gedood bij een Israëlische luchtaanval in Jabalia in het noorden van Gaza, meldde het aan Hamas gelieerde persbureau Shehab donderdag vroeg.

Al-Qanoua werd gedood toen zijn tent in Jabalia werd gebombardeerd. Bij dezelfde aanval raakten meerdere mensen gewond, aldus medische bronnen.

Eerder deze week doodde Israël in afzonderlijke aanvallen Ismail Barhoum en Salah al-Bardaweel, beiden lid van het twintig leden tellende politieke bureau van Hamas. Volgens de Palestijnse beweging zijn sinds het begin van de oorlog in oktober 2023 elf van de twintig leden gedood.