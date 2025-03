Dochter en partner Duterte in Nederland

DEN HAAG (ANP) - De jongste dochter van de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte, Veronica, en zijn levenspartner Cielito 'Honeylet' Avancena, zijn aangekomen in Den Haag. Dat meldt de Filipijnse nieuwssite Inquirer.net.

Vicepresident Sara Duterte, dochter van de oud-president, zei eerder dat de twee Rodrigo Duterte vrijdag bezoeken, de dag dat hij tachtig wordt. Mogelijk krijgt Duterte die dag ook bezoek van zijn ex-vrouw, Elizabeth Zimmerman.

Duterte zit momenteel in een detentiecentrum in Scheveningen, waar hij wordt vastgehouden op last van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid tijdens zijn 'oorlog tegen drugs' tussen 2011 en 2019.