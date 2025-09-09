ECONOMIE
Hamas: mogelijk vijf doden door Israëlische aanval in Doha

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 18:45
anp090925161 1
DOHA (ANP) - De Israëlische aanval op Doha heeft mogelijk vijf mensen het leven gekost, meldt een functionaris van Hamas aan de Qatarese nieuwszender Al Jazeera. Naast de zoon van Hamasleider Khalil al-Hayya is ook een belangrijke medewerker van de leider gedood. Ook is de groep het contact met drie van al-Hayya's bodyguards verloren.
De aanval was volgens Israël gericht op de leiding van Hamas, maar volgens de functionaris hebben alle leiders het overleefd. Israëlische media schreven dat Khalil al-Hayya het doelwit was, samen met Khaled Mashal en Zaher Jabarin. Zij zitten alle drie in de commissie die Hamas politiek leidt. Dat vijfkoppige orgaan is opgezet nadat Israël de eerdere leiders Ismail Haniyeh en Yahya Sinwar had gedood.
