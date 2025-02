Hamas: resten Shiri Bibas vermengd met die van een andere dode

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - De stoffelijke resten van de gedode Israëlische gijzelaar Shiri Bibas lijken "vermengd" te zijn geraakt met die van andere doden na een Israëlische luchtaanval, claimt Hamas. Donderdag werd wat het lichaam van de vrouw zou moeten zijn overgedragen aan Israël, maar Israëlisch DNA-onderzoek wees uit dat iemand anders in de kist lag. Israël is daar boos over.

Bibas werd samen met haar jonge zonen Kfir en Ariel ontvoerd op 7 oktober 2023. Hamas zegt dat ze in gevangenschap omkwamen bij een Israëlisch bombardement. Het lijkt erop dat de resten van de vrouw die nu zijn overgebracht naar Israël ook onder het puin lagen van het gebouw waar de gijzelaars werden vastgehouden, aldus Hamas.