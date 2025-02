Van Weel denkt dat het lastig wordt om predikers te weren

DEN HAAG (ANP) - Het wordt vermoedelijk lastig om drie islamitische predikers die zaterdag in Utrecht willen optreden, nog de toegang tot het land te ontzeggen. Dat zei minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) vrijdag voor aanvang van de ministerraad. "Ik weet niet of we heel veel mogelijkheden hebben op deze korte termijn."

De rechter verwierp donderdag een besluit van Van Weel en minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) om het trio te weren. Volgens de rechter hebben de bewindslieden "onvoldoende deugdelijk gemotiveerd dat, en waarom, drie buitenlandse sprekers op Ramadan Expo 2025 een bedreiging voor de openbare orde vormen".