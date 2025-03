Hamas stemt in met nieuw voorstel voor bestand, Israël afhoudend

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - De Palestijnse organisatie Hamas heeft ingestemd met een voorstel voor een staakt-het-vuren. Dat heeft Hamas-leider Khalil al-Hayya bekendgemaakt. Het voorstel is voorbereid door Egypte en Qatar, twee landen die bemiddelen in het conflict tussen Israël en de Palestijnse gewapende beweging.

Wat er in het voorstel staat, is niet bekend. Wel zei Al-Hayya dat Hamas in elk geval niet zijn wapens inlevert. Volgens Israëlische media zou Hamas vijf levende gijzelaars moeten vrijlaten in ruil voor een bestand van vijftig dagen. De Israëlische regering bevestigt het nieuwe voorstel te kennen en zou een tegenvoorstel aan de onderhandelaars hebben gegeven, meldt The Times of Israel. Het tegenvoorstel zou zijn afgestemd met de Verenigde Staten.