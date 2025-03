Koningspaar leeft mee met slachtoffers aardbeving Myanmar

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven mee met de slachtoffers van de dodelijke aardbeving in Myanmar. Zaterdagavond deelt het paleis een reactie van het koningspaar.

"Geleidelijk aan worden de enorme gevolgen duidelijk van de verwoestende aardbeving die Myanmar gisteren heeft getroffen en die ver daarbuiten voelbaar was. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers", schrijven Willem-Alexander en Máxima. "Wij leven mee met iedereen die om dierbaren rouwt of bezorgd is over hun lot en wensen allen die zich inzetten voor hulp aan de mensen in nood veel kracht toe."

Vrijdag vond in Myanmar een beving plaats met een kracht van 7.7, gevolgd door een naschok met een kracht van 6.4 die de schade verergerde. Gebouwen, bruggen en wegen werden verwoest. De natuurramp heeft tot nu toe ruim 1600 levens geëist.