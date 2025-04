Hamas toont nieuwe video van levende Israëlische gijzelaars

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De Palestijnse beweging Hamas heeft zaterdag een video vrijgegeven van twee Israëlische gijzelaars die nog in leven zijn. In de twee minuten durende video vertellen de twee jongemannen dat ze een Israëlische aanval op Gaza hebben overleefd. Een van de twee heeft een verband om zijn hand en een deel van zijn gezicht.

Wanneer de video is opgenomen is niet bekend. Israël is deze week een nieuw grondoffensief begonnen in Gaza. Hamas zei op vrijdag dat dit Israëlische gijzelaars in gevaar brengt, omdat die zouden worden vastgehouden in de gebieden die worden aangevallen.

Volgens The Times of Israel zijn de mannen Bar Kupershtein en Maxim Herkin. Het zou het eerste teken van leven van hen zijn, sinds ze naar Gaza werden ontvoerd tijdens de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. Van de 251 gijzelaars die Hamas meenam, zijn er nog 58 in Gaza. Volgens het Israëlische leger zijn 34 van hen dood.