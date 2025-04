Sterrenchef Nick Bril is een vreselijke man: "Hij schold me uit en duwde me"

Nick Bril is vooral bekend als de sterrenchef die stomdronken bijna een Britse stagiair dood reed. Die verloor beide benen bij het ongeval. Medewerkers van The Jane, waar hij in de keuken de scepter zwaait, beschuldigen hem nu van grensoverschrijdend gedrag.

"Als je iets verkeerd deed, schreeuwde hij je toe wat voor idioot je was. Hij schold me uit, riep dat ik harder moest werken en duwde me”, vertelt een medewerker van het Antwerpse sterrenrestaurant anoniem in dagblad De Morgen.

"Alles moest constant perfect zijn”, zegt een ander. "Wanneer iemand iets fout deed - waarvan Nick overtuigd was dat ik het had moeten weten of zien - kreeg ik het te horen. Als ik dan weerwoord gaf, riep hij: ‘Wat ‘ja maar’? Niks ‘ja maar’.’ Ik ben zelf ook een tiran geweest in The Jane, waar ik absoluut niet trots op ben. Maar je moest wel meedoen. Deed je dat niet, dan stond hij een uur of soms zelfs twee aan een stuk tegen je te schreeuwen.”

Maar Bril rechtvaardigt zijn gedrag, zoals bijvoorbeeld ook Matthijs van Nieuwkerk dat deed, met het argument dat zijn werk topsport is. "De lat ligt ontzettend hoog – onze gasten verdienen het allerbeste, en dat vraagt een constante focus op perfectie.” Ook is Bril nu eenmaal wie hij is, zegt hij. "Intens, gepassioneerd, veeleisend.”

Bron: De Morgen