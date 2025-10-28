Hamas zegt dinsdag nog een lichaam van gijzelaar over te dragen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De gewapende tak van Hamas zegt om 19.00 uur Nederlandse tijd het lichaam van een overleden gijzelaar over te dragen aan Israël. Volgens de al-Qassam-brigades gaat het om een lichaam dat recentelijk in een tunnel werd geborgen.

Eerder op de dag zei Israël dat Hamas de afspraken van het bestand had geschonden, nadat de militante groepering het gedeeltelijke stoffelijk overschot van een al eerder teruggebrachte gijzelaar aan Israël had overgedragen. Onderdeel van de afspraken in het Amerikaanse twintigpuntenplan was het overdragen van alle (ook dode) gijzelaars binnen 72 uur.

Als Hamas inderdaad een lichaam overhandigt, is dat de zestiende van de 28 gijzelaars die het nog moet overdragen.