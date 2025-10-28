ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas zegt dinsdag nog een lichaam van gijzelaar over te dragen

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 15:43
anp281025160 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De gewapende tak van Hamas zegt om 19.00 uur Nederlandse tijd het lichaam van een overleden gijzelaar over te dragen aan Israël. Volgens de al-Qassam-brigades gaat het om een lichaam dat recentelijk in een tunnel werd geborgen.
Eerder op de dag zei Israël dat Hamas de afspraken van het bestand had geschonden, nadat de militante groepering het gedeeltelijke stoffelijk overschot van een al eerder teruggebrachte gijzelaar aan Israël had overgedragen. Onderdeel van de afspraken in het Amerikaanse twintigpuntenplan was het overdragen van alle (ook dode) gijzelaars binnen 72 uur.
Als Hamas inderdaad een lichaam overhandigt, is dat de zestiende van de 28 gijzelaars die het nog moet overdragen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

94724780_m

Deze genetisch aangepaste superschimmel is dodelijk voor muggen

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland

177857554_m

Kan je de ultrascherpe resolutie van je TV wel nog waarnemen?

Loading