Giri routinier in jongste deelnemersveld ooit op Tata Steel Chess

WIJK AAN ZEE (ANP) - Schaker Anish Giri is in januari 2026 de oudste deelnemer aan het internationale schaaktoernooi van Wijk aan Zee. De 31-jarige schaker strijdt in de 88e editie tegen het jongste deelnemersveld ooit op het Tata Steel Chess Tournament.

De Nederlandse winnaar van de editie van 2023 neemt het op tegen onder anderen titelverdediger Ramashbabu Praggnanandhaa en wereldkampioen Dommaraju Gukesh uit India en tegen top 10-spelers Arjun Erigaisi en Vincent Keymer uit respectievelijk India en Duitsland. Naast Giri doet ook de Nederlandse oud-winnaar Jorden van Foreest (2021) mee.

Toernooidirecteur Jeroen van den Berg presenteerde in hotel Hogeduin in Wijk aan Zee een deelnemersveld met een gemiddelde leeftijd van net 23 jaar. Ook is de gemiddelde rating van 2725 punten volgens hem heel hoog. "Het belooft een sprankelend toernooi te worden. Het zijn allemaal vechters die willen schaken, zonder dat er een uitgesproken favoriet is."