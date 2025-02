Hamer: Bruins moet met toezichthouder NPO praten over Leeflang

DEN HAAG (ANP) - Mariëtte Hamer, regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, is van mening dat minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de raad van toezicht (rvt) van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in gesprek moet na de verhalen over grensoverschrijdend gedrag van NPO-baas Frederieke Leeflang. Dat bevestigt haar woordvoerster na berichtgeving van het AD.

"Het is nu aan de minister om in gesprek te gaan met de rvt van de NPO", vindt Hamer. "Ik heb de afgelopen maanden al verschillende keren aangegeven dat het toezicht van de omroepen beter moet worden ingericht." In dat gesprek moet ook de rol van de toezichthouder worden besproken.

Het AD en Investico brachten vrijdag een verhaal naar buiten waarin tientallen (oud-)medewerkers van de NPO spraken van een "angstcultuur" onder Leeflang, die sinds januari 2022 NPO-voorzitter is. De beschuldigingen gaan onder meer over intimidatie en verbale agressie.

Duidelijkheid

Voormalig NPO-bestuurder Paul Doop deed ook zijn beklag over de werkcultuur onder Leeflang bij rvt-voorzitter Tjibbe Joustra. Doop vertrok in juli vorig jaar als bestuurder.

Bruins laat via zijn woordvoerder weten "op zeer korte termijn" in gesprek te willen met de rvt. Hij is bezorgd over wat hij erover heeft gelezen. "Het is belangrijk dat duidelijk wordt wat hier aan de hand is."

De minister "verwacht dat het bevorderen van een sociaal veilige werkomgeving de absolute prioriteit heeft van bestuurders en interne toezichthouders". "Ik vind het van het grootste belang dat de NPO voor iedereen die er werkt een plek is waar zij zich veilig voelen en goed hun werk kunnen doen."