Meeste Amerikanen moeten niks hebben van Trumps oorlog tegen Iran

De meeste Amerikanen staan niet achter Trumps oorlogslijn tegen Iran . Nieuw is dat ook een flink deel van zijn eigen kiezers begint te twijfelen aan zin en risico’s van deze campagne.

Amerikanen willen geen nieuwe oorlog

Uit een nieuwe peiling v an Hart Research/Public Opinion Strategies voor NBC News blijkt dat 54 procent van de Amerikaanse kiezers ontevreden is over de manier waarop president Donald Trump de militaire actie tegen Iran aanpakt; 41 procent is tevreden. Een vergelijkbaar aandeel, 52 procent, vindt dat de VS überhaupt geen militaire aanval had moeten uitvoeren, tegenover 41 procent dat de beslissing steunt.

Ook andere onderzoeken schetsen hetzelfde beeld: volgens een CNN-peiling keurt rond de 59 procent de aanvallen af en vreest een meerderheid dat dit uitloopt op een langdurig conflict. De recente Amerikaanse en Israëlische operatie “ Epic Fury” , waarbij onder meer de Iraanse leider Ali Khamenei werd gedood en zes Amerikaanse militairen omkwamen, lijkt die zorgen alleen maar te vergroten.

Belofte “geen oorlog” al snel doorgeprikt

Trump won in 2024 met de belofte dat hij oorlogen zou beëindigen, niet beginnen. De harde realiteit van een open militair conflict met Iran, inclusief Amerikaanse doden, botst frontaal op die boodschap. Dat verklaart waarom niet alleen Democraten, maar ook onafhankelijke kiezers en een deel van de Republikeinen kritisch zijn over zijn oorlogsbeleid.m

Politiek is dat riskant: kiezers zien wel het risico van escalatie, maar nauwelijks overtuigend bewijs dat de aanval de dreiging echt verkleint. In meerdere peilingen zegt een meerderheid bovendien dat Trump geen helder plan heeft voor het vervolg en dat het Congres nauwer betrokken zou moeten worden bij verdere militaire stappen.cnn+3

Cijfers die pijn doen

In historisch perspectief is de steun voor Trumps Iran-operatie laag vergeleken met eerdere grote militaire acties van de VS. Zo vindt slechts ongeveer de helft van de Amerikanen dat het überhaupt een goed idee is om te proberen het Iraanse regime omver te werpen, terwijl maar een kleine minderheid grondtroepen wil inzetten. De reflex “steun de president in oorlogstijd” is duidelijk verzwakt – en dat maakt deze oorlog ook op het thuisfront een probleem voor Trump.cnn+3

