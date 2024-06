Handreiking helpt bedrijven van Keti Koti vrije dag te maken

AMSTERDAM (ANP) - De stichting Nederland Wordt Beter heeft in samenwerking met onder meer radiozender FunX en initiatief The Black Archives de Handreiking Keti Koti uitgebracht om bedrijven te stimuleren van 1 juli een vrije dag te maken. Bedrijven als Tony's Chocolonely en LUSH steunen de actie. Zij geven hun werknemers op deze dag - waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd - al vrij.

De handreiking bestaat uit informatie over wat werkgevers kunnen doen en tips van ervaringsdeskundigen. Ook staan op de website 1julivrij.nl ideeën voor activiteiten die bedrijven rondom en op 1 juli, ook bekend als Keti Koti, kunnen organiseren. De initiatiefnemers hopen met de handreiking zoveel mogelijk bedrijven aan te zetten tot actie, "zodat we de politiek kunnen laten zien hoe belangrijk en breed gedragen 1 juli als vrije dag voor onze samenleving is".

"Stichting Nederland Wordt Beter streeft al bijna 15 jaar naar een Nationale Herdenkingsdag op 1 juli die respectvol is voor alle slachtoffers van de Nederlandse slavernij en voor hun nazaten", zegt initiatiefnemer Jerry Afriyie van Nederland Wordt Beter. "Samen kunnen we recht doen aan de geschiedenis en 1 juli een prominente plaats geven in ons collectieve bewustzijn, net zoals andere betekenisvolle gebeurtenissen in onze geschiedenis. Daarvoor doen we een beroep op de onmisbare bijdrage van politiek en werkgevers."

De handreiking is onderdeel van een campagne waarmee de organisaties al enkele jaren de overheid en werkgevers oproepen om van 1 juli een nationale feestdag te maken. Volgens Nederland Wordt Beter volgen steeds meer bedrijven het voorbeeld van FunX, Tony's Chocolonely en LUSH.