Hardenberg legt COA dwangsom op om sluiting azc af te dwingen

HARDENBERG (ANP) - De gemeente Hardenberg heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) definitief een last onder dwangsom opgelegd voor het niet volgens afspraak sluiten van twee asielopvanglocaties binnen de gemeente. Dat heeft het gemeentebestuur dinsdag besloten. Het COA krijgt van de gemeente een week om de overtreding te beëindigen.

De last onder dwangsom bestaat eruit dat voor elke dag dat het asielzoekerscentrum in Hardenberg na de deadline nog open is, het COA 55.000 euro moet betalen. Het openhouden van een noodopvang bij het dorp Loozen kost het COA nog eens 7500 euro per dag.