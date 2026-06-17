Hardloopevenementen nemen hittemaatregelen, zelfs een geschrapt

DEN HAAG (ANP) - Vanwege de hitte nemen diverse hardloopevenementen die de komende dagen in het land worden gehouden maatregelen. De organisatie van de Vuurtorenloop in Hoek van Holland heeft zelfs besloten het evenement vrijdag helemaal te schrappen.

"De combinatie van warmte, een hoge luchtvochtigheid en kans op onweer brengt de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers in gevaar", laat de Vuurtorenloop weten. In overleg met en op advies van het medische team, de gemeente Rotterdam en de veiligheidsregio is besloten de hardloopwedstrijd te schrappen.

De TT City Run in Assen meldt dat het programma zaterdag "na intensief overleg" met gezondheidsorganisaties en de gemeente is aangepast. "Programmaonderdelen met lange blootstelling aan de zon en/of kwetsbare doelgroepen gaan niet door."

Extra waterposten

Ook de Grachtenloop vrijdag in Haarlem treft maatregelen. Zo komen er extra waterposten, meer EHBO-capaciteit en meer schaduwvoorzieningen. Ook worden tijdslimieten ruimer.

Eerder deze week werd al bekend dat de marathon zaterdag in Sneek niet doorgaat, omdat de organisatie het EHBO-plan niet tijdig rondkreeg en deels ook vanwege de warme temperaturen.

Deelnemers overleden

Vorige maand raakten tijdens diverse hardloopevenementen in het land meerdere mensen bevangen door de warmte. Twee deelnemers aan de (halve) marathons van Utrecht en Leiden zijn overleden. Het is niet bekend waaraan.

De komende dagen wordt het steeds warmer en daarom geldt donderdag en vrijdag code geel voor bijna het hele land. Vanaf donderdag 10.00 uur is in het hele land ook het Nationaal Hitteplan van kracht, bedoeld als signaal voor de zorg voor kwetsbare mensen.