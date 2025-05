Hardloopwedstrijd Leeuwarden afgelast om druk op medische zorg

LEEUWARDEN (ANP) - Hardloopevenement LOOP Leeuwarden heeft de 5 en 10 kilometer zondag afgelast "in verband met de veiligheid van de deelnemers", meldt de organisatie op Instagram. "Door de incidenten tijdens de halve marathon is de druk op de medische zorg zo intensief geworden dat de veiligheid van deelnemers aan LOOP Leeuwarden in het gedrang komt."

Wat die incidenten zijn, vermeldt de organisatie niet, maar volgens de Leeuwarder Courant moest een deelnemer gereanimeerd worden en werden meerdere andere deelnemers onwel. Het is een warme dag in Friesland, met temperaturen tot zo'n 24 graden. Omrop Fryslân schrijft dat de hardloper zo'n 75 meter voor de finish bij het Oldehoofsterkerkhof in elkaar zakte. Een traumahelikopter werd opgeroepen voor het slachtoffer.

Hardlopers zijn opgeroepen "op een gepast tempo" het evenement te verlaten. Wandelaars die nog onderweg zijn, kunnen hun route nog afmaken. De komende dagen volgt meer informatie, aldus de organisatie.