Harris en Trump roepen kiezers via sociale media op te stemmen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse presidentskandidaten Kamala Harris en Donald Trump hebben via sociale media hun kiezers opgeroepen om te gaan stemmen. Harris schrijft op X dat dit "het moment is om je stem te laten horen" en Trump deelt op Truth Social een video waarin hij stelt dat Amerika "een comeback" kan maken.

"We stemmen vandaag omdat we van ons land houden en omdat we geloven in de Amerikaanse belofte", schrijft Harris. "Samen zullen we het volgende hoofdstuk schrijven van het beste verhaal dat ooit is verteld." De Democraat roept mensen op om anderen te overtuigen te gaan stemmen.

In Trumps video wordt een somber beeld geschetst van de Verenigde Staten onder Democratisch leiderschap. "We hebben vier jaar geleden de verkeerde afslag genomen en zijn ons doel verloren", zegt de voice-over bij beelden van ontslagen werknemers, een lege kerk en een geplunderde supermarkt. "Als we de waarheid durven te spreken, wordt dat haatzaaien genoemd", gaat de video verder. Het filmpje eindigt met beelden van Trump die zijn vuist in de lucht steekt nadat hij was beschoten tijdens een campagne-evenement en een oproep voor de VS om een comeback te maken. "Kunnen we weer opstaan? Ja, want dat hebben we eerder ook gedaan."