EU voor klimaattop: vorig jaar 28 miljard aan klimaatfinanciering

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft in totaal 28,6 miljard euro aan klimaatfinanciering bijgedragen in 2023. Dat maakt de Raad van de Europese Unie dinsdag bekend, een week voor de klimaattop in Bakoe begint.

Bijna 50 procent van de investeringen van de EU en zijn lidstaten zijn subsidies. Het andere deel kunnen dus leningen zijn, maar dit kon een woordvoerder desgevraagd niet direct beantwoorden.

Het geld gaat naar ontwikkelingslanden, om ze te helpen met de transitie naar klimaatneutraliteit. Ook moet het geld gaan naar adaptatieprojecten: manieren om de landen voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Zo kunnen ze proberen een stad of gebied weerbaarder te maken tegen droogte of extreme regenval.

Naast het publieke geld, hebben de EU en haar lidstaten ook 7,2 miljard euro verzameld aan private investeringen, meldt de Raad van de EU.